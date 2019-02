Brugnaro: «Dal 2022 prenotazione per Venezia. Multe fino a 450 euro»

VENEZOA -

presentando la proposta di delibera sul regolamento per la tassa sugli sbarchi turistici,

a 100 a 450 euro.



È inoltre ipotizzata - ha detto il sindaco - una sanzione amministrativa dal 100% al 200% «per l'omessa, incompleta o infedele presentazione da parte del vettore obbligato alla riscossione» e del 30% «per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo» sempre da parte del vettore.

Si vuole consentire di pianificare la visita a Venezia attraverso la prenotazione, ma non sarà impedito a nessuno l'accesso, che sarà però più complicato per chi non prenota». Lo ha detto il sindaco di Veneziain risposta a chi gli chiedeva seper accedere alla città sarà resa obbligatoria. Per chi non paga il ticket sono previste