Premio Settembrini, omaggio a Dino Buzzati a 50 anni dalla morte

MESTRE - Un omaggio a Buzzati a 50 anni dalla morte, nella serata del premio letterario Regione del Veneto "Leonilde e Arnaldo Settembrini", il 4 novembre al Teatro Toniolo di Mestre (dalle 18). Una cerimonia tra letteratura, musica, video e multivisioni, dedicata allo scrittore, giornalista e artista bellunese.

Il titolo dell’evento è “Le notti difficili”, Dino Buzzati a 50 anni dalla morte verrà celebrato con i reading di Drusilla Foer, Jane Alexander, Giorgio Marchesi e la lectio magistralis dello scrittore e compositore Massimiliano Forza

L’evento, per la regia di Giancarlo Marinelli, sarà una magica fiaba con le spettacolari multivisioni firmate da Francesco Lopergolo. I tre libri finalisti del Premio Settembrini sono stati scelti dalla Giuria Tecnica del Premio (presidente Giancarlo Marinelli, Manlio Celso Piva, Massimiliano Forza, Simona Nobili, Maria Grazia Tornisiello), il vincitore sarà votato da 30 abbonati del Teatro Toniolo. I libri finalisti del Settembrini, in sfida nell’evento del 4 novembre al teatro Toniolo di Mestre, sono: “La vita in ordine alfabetico” (La nave di Teseo) di Ugo Cornia, “La strada sognata” (Einaudi) di Valeria Della Valle, “Le stanze del tempo” (Neri Pozza) di Piera Ventre.

La musica è affidata alla Gom (Giovane Orchestra Metropolitana) e ai maestri Tiziana Gasparoni, Pierluigi Piran, Luca Penzo. Il Premio letterario Regione del Veneto Leonilde e Arnaldo Settembrini è stato il primo concorso dedicato alla scrittura breve e quindi ai racconti. Nasce nel 1959 per iniziativa di Arnaldo Settembrini di Mestre, rimasto vedovo, per ricordare la moglie Leonilde, scrittrice di racconti, a cui lo dedica. Gestito per anni dal fondatore, fino alla sua morte nel 1986, fu affidato in seguito alla Regione del Veneto per volontà testamentarie. La Regione, con legge regionale 1 dicembre 1989 n.49, ha assunto la gestione del concorso letterario, avviandolo nuovamente dal 1991, dopo un silenzio di cinque anni. Il Premio viene organizzato dalla Regione Veneto in collaborazione con Teatro Toniolo, Arteven, Associazione Amici della Musica di Mestre e la partecipazione delle nipoti di Arnaldo Settembrini (Grazia Di Marcantonio e Daniela Nogarin).

