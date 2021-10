Premio per la mobilità intelligente alla piccola impresa Busforfun.com: viaggi organizzati per i grandi eventi

MESTRE - Busforfun.com srl, mobility company veneziana, è la piccola e media impresa veneziana vincitrice della prima edizione del premio “Top Of The Pid Veneto”, promosso da Unioncamere del Veneto e dai Punti impresa digitali delle Camere di Commercio del Veneto e supportato anche dalla Regione. Se lo è aggiudicato grazie a un progetto di mobilità sostenibile e condivisa. Il vicepresidente Gian Michele Gambato ha consegnato il contributo, 2 mila euro, ai fondatori Davide Buscato e Luca Campanile. Il riconoscimento è stato assegnato a cinque Pmi regionali che hanno sviluppato soluzioni innovative negli ambiti della digitalizzazione, della transizione ecologica e per la crescita del territorio. Le ha giudicate una commissione composta dai rappresentati dei Pid del sistema camerale Veneto e dell’Università di Padova.

Busforfun.com srl è una Pmi innovativa che offre un servizio di bus per i grandi eventi attraverso un portale in cui è possibile acquistare il trasporto e il biglietto d’ingresso alla manifestazione. Propone collegamenti in pullman da oltre 150 località ai più importanti eventi e luoghi di divertimento in Italia, Austria, Slovenia e Croazia. È stata premiata per il progetto “Maas” (acronimo di Mobility-as-a-service) da realizzare su scala regionale, con cui aggregare e integrare più servizi di trasporto, con particolare attenzione alle aree urbane. Una menzione speciale è stata assegnata allo spin-off dell’Università Ca’ Foscari Venezia Anteo srl, per il progetto “Fast”, uno strumento per la valutazione e l’integrazione dei dati che misura gli impatti di sostenibilità ambientale delle attività di impresa.