Premio Clodiense dell'anno, ultimi giorni per inviare le candidature

CHIOGGIA - Ancora qualche giorno (fino al 31 dicembre) per inviare via email a comitatoclodiensedellanno@gmail.com o spedire per posta ordinaria o brevi manu a “Comitato Clodiense dell’Anno”, sede legale c/o Studio Commercialista Dr. Carlo Albertini, Viale Venezia 1, 30015 Chioggia, le proposte di candidatura per il premio Clodiense dell'Anno, segnalando persone che nel corso dell’anno 2022 hanno posto in essere, realizzato, attività o azioni particolarmente significative, non ripetute nel tempo e non continuative, tali da rendere migliore l’immagine complessiva della città di Chioggia.



L’articolo 3 dello statuto evidenzia infatti che, lo scopo del premio è “Individuare all'interno della società civile del Comune di Chioggia, una persona, anche non residente all'interno del Comune, che per particolari meriti conseguiti in ambito culturale, economico, turistico, commerciale, professionale, legati al servizio, alla comunità Clodiense, al lavoro, al sociale o per particolari azioni svolte a favore del prossimo, si sia particolarmente distinta, contribuendo, in questo modo, allo sviluppo della Città di Chioggia e della sua immagine complessiva”.Il premio, che arriverà quest’anno all’ottava edizione, ha visto premiati ogni anno cinque finalisti, che si sono aggiudicati il Diploma di Benemerenza di Clodiense dell’Anno e tra questi un Leon d’Oro.Nelle edizioni precedenti i Leon d’oro sono stati: Mons. Giuliano Marangon (2015), Gianluca Deflorian (2016) Giuseppe Dal Ben (2017), Roberto Rossi (2018) , Andrea Tornielli (2019) Marco Scarpa (2020) Pietro Boscolo Zemelo (2021). e, quanto più cospicua possibile, di ulteriori ed ultime segnalazioni per il 2022, da parte della cittadinanza.