Premio Campiello, tour estivo con incontri dal vivo per i cinque finalisti

VENEZIA - Prende il via il prossimo 23 giugno l'estate all'insegna della letteratura grazie al Premio Campiello. Ritornano gli appuntamenti dal vivo del ciclo d'incontri con gli scrittori finalisti della 59esima edizione del concorso di narrativa contemporanea promosso dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto. Il tour letterario farà tappa in 11 città, tra cui una importante 'puntata' anche all'estero, a Parigi. Il pubblico di lettori e appassionati potrà incontrare i cinque scrittori selezionati lo scorso 28 maggio a Padova e conoscere le loro opere: Andrea Bajani con «Il libro delle case» (Feltrinelli), Giulia Caminito con «L'acqua del lago non è mai dolce» (Bompiani), Paolo Malaguti con «Se l'acqua ride» (Einaudi), Paolo Nori con «Sanguina ancora» (Mondadori) e Carmen Pellegrino con «La felicità degli altri» (La Nave di Teseo). Il tour partirà dal Lido di Venezia, mercoledì 23 giugno, alle ore 18.30, presso l'Hotel Ausonia&Hungaria. Il giorno seguente, giovedì 24 giugno, gli scrittori saranno a Cornuda alle 20.45 nella Tipoteca Italiana Fondazione e venerdì 25 giugno, sempre alle 20.45, al Teatro Duse di Asolo (Tv). Gli autori saranno poi a Parigi martedì 6 luglio, alle 18.30 presso l'Istituto Italiano di Cultura.

Gli incontri proseguiranno mercoledì 7 luglio ad Alba (sede in via di definizione); giovedì 15 luglio alle 17.30 a Teramo in Piazza S. Anna; venerdì 16 luglio alle 18.00 al Tempio di Sibilla a Tivoli; giovedì 29 luglio alle 21.00 in Piazza Milano a Jesolo Lido (Ve); venerdì 30 luglio alle 17.30, a Cortina in Piazza Angelo Dibona; sabato 31 luglio alle ore 18.00 in Piazza Walther a Bolzano e infine domenica 1° agosto alle 17.30 a Asiago (VI) in Piazza Duomo. Sono previsti inoltre alcuni incontri con Daniela Gambaro vincitrice del Premio Campiello Opera Prima con il romanzo «Dieci storie quasi vere» (Nutrimenti). Sarà possibile incontrare l'autrice mercoledì 14 luglio a L'Aquila, il 21 luglio a Jesolo (Ve) e a seguire a Castelnuovo del Garda (Ve).

Dopo questo fitto calendario di incontri con gli autori, il vincitore della 59esima edizione del Premio Campiello sarà proclamato sabato 4 settembre per la prima volta all'Arsenale di Venezia, selezionato dalla votazione della Giuria dei Trecento Lettori anonimi. La cinquantanovesima edizione è realizzata grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, Eni, Umana, Pirelli, Fincantieri, Alperia, Coca-Cola Hbc Italia, Tim, Sidi Group, Studio Dca, Seingim e con la collaborazione di Consorzio di Tutela del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Docg, Grafiche Antiga, Salviati, Printmateria, Pro-Gest, Feinar, Trenitalia Vettore Ufficiale, Community, Rai Cultura, Peggy Guggenheim Collection, Cpm Music Institute di Franco Mussida e Scuola di Cinema Carlo Mazzacurati. Il Premio si avvale del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Regione Veneto, della collaborazione e del sostegno di Unioncamere Veneto.