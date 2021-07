Premio fino a 4mila euro a chi fa volontariato: nuovo contratto alla San Marco group

MARCON - Un premio di risultato fino a 4 mila euro l'anno ma che può aumentare di un ulteriore 5% se si svolgono almeno 40 ore l'anno di attività di volontariato. È uno dei punti qualificanti del nuovo contratto integrativo nazionale sottoscritto alla San Marco Group, di Marcon (Venezia), azienda specializzata nelle pitture e vernici professionali, fra l'azienda e le organizzazioni sindacali Femca Cisl e Filctem Cgil e che vale, fino al 2024, anche per gli stabilimenti di Forlì, Latisana (Udine) e Montemarciano (Ancona).

In senso generale, il premio di partecipazione alla crescita aziendale che il gruppo ha previsto per ciascun dipendente è subordinato al raggiungimento e al miglioramento di tre obiettivi, cioè la crescita del fatturato aziendale, l'efficienza intesa come rapporto Ebitda/fatturato e il numero di reclami di prodotto. «Per la prima volta - spiega Mariluce Geremia, vice presidente e responsabile risorse umane - abbiamo previsto un contributo di solidarietà per tutti i lavoratori che svolgeranno nel proprio tempo libero attività presso associazioni di volontariato locali».