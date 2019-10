Furti e rapine, 2 pregiudicati arrestati Non paga alla Lidl: denunciato

MESTRE - I carabinieri di Favaro veneto hanno arrestato Monica Millo, 41enne di etnia Rom, già nota per i numerosissimi precedenti penali, per una serie di episodi di furti e rapine, commessi tra il 2010 ed il 2016 rispettivamente in San Donà di Piave e nella provincia di Pordenone. E' ora in carcere alla Giudecca per scontare la pena residua di poco più di un anno.



Intervento simile a Mira, dove le porte del carcere circondariale di Venezia si aprivano per Stefan Mihali, classe 1985, domiciliato in Italia ma originario della Romania, colpito da condanna definitiva per reati di rapina e lesioni personali commessi in Germania nel febbraio 2019.



DENUNCIATI Inoltre, i Carabinieri della Compagnia di Mestre hanno denunciato in stato di libertà due persone, un marocchino di 38 anni per furto poiché sorpreso in Mestre ad appropriarsi di generi alimentari per un centinaio di euro, senza passare dalle casse del supermercato Lidl, mentre un domenicano è stato controllato in centro città e denunciato poiché colpito dal divieto di ritorno nel Comune.

