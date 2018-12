Precipita da 15 metri dal palazzo â€‹e finisce su un tetto, sfondandolo Vittima un 45enne di Ceggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTOGRUARO -dal, un salto diche termina suldi una casa vicina,. La tragedia si è consumata questa mattina prima delle 12 a, in viale Trieste. La vittima è un uomo - un 45enne di Ceggia, nel Veneziano - che secondo i primi riscontri si trovava sul, ancora ignote le cause che hanno determinato la caduta. Non è escluso il suicidio.Particolarmente difficili le operazioni di recupero del corpo: l'uomo, nell'impatto, ha letteralmente sfondato il tetto, incastrandosi. Sul posto 118 e carabinieri.