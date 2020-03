PRAMAGGIORE - Ulteriori esami per fare piena chiarezza sulla morte di Federico Murarotto , 59 anni di Portogruaro, finito l'altro pomeriggio nella morsa del cardano. Il Pm della Procura di Pordenone, Marco Baldo, che coordina le indagini ha chiesto al medico legale Antonello Cirnelli di scoprire se vi siano state delle complicanze o responsabilità di altri nella morte del ristoratore di Lison. Un atto dovuto per la magistratura: per questo sono stati ordinati anche esami istologici e tossicologici.



Secondo la ricostruzione dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Portogruaro, Murarotto sarebbe rimasto vittima di un incidente domestico. L'uomo, titolare del ristorante-pizzeria Da Murarotto al civico 26 di via Statuti di Lison, sabato aveva approfittato dello stop imposto dal decreto sul coronavirus che impone la chiusura dei locali per fare dei lavori a casa. Nel pomeriggio si era così messo a spaccare la legna. Dopo aver collegato il cardano, che alimenta la spaccalegna, al trattore si era messo al lavoro. Forse un'imprudenza gli è stata fatale. Quando infatti si è avvicinato al cardano, è stato agganciato al giubbotto dal rotore. Stretto dalla morsa della macchina operatrice Murarotto non sarebbe più riuscito a liberarsi. La morte, secondo una prima ricostruzione, sarebbe sopraggiunta per asfissia. Di fatto il 59enne si sarebbe strangolato con il giubbotto che a sua volta lo bloccava al collo, schiacciato dal cardano. Poi, con il motore avviato, il ristoratore si è procurato dei traumi e delle vistose fratture a causa del cardano. È stato il figlio, Cristian, a trovare oramai privo di vita il padre quando, accompagnato da un conoscente, è arrivato dietro all'abitazione. Davanti alla tragedi il figlio non ha potuto far altro che spegnere il motore del trattore e chiedere l'intervento dei carabinieri. Federico Murarotto era infatti già deceduto, tanto che non è servito nemmeno l'intervento dei sanitari del 118. A certificare il decesso è stato lo stesso medico Cirnelli che sta indagando per contro dell'autorità giudiziaria. «Si era dedicato sempre alla famiglia e al lavoro - ha ricordato l'assessore comunale Luigi Geronazzo, amico della vittima - è stata una scena straziante quando sono arrivato a casa di Federico». La vittima lascia il figlio e la moglie Antonella con cui viveva nella villa a due passi dal loro locale.

