PRAMAGGIORE - In poche lezioni hanno imparato ad andare in bicicletta, conquistando così maggiore autonomia nei piccoli spostamenti quotidiani come recarsi al lavoro, accompagnare i bimbi a scuola ed andare a fare la spesa. Mabel della Nigeria, Souad, Najoua, Assia, Nehza e Latifa del Marocco e dell’Algeria, Gurjeet, Gurrjinder, Narinder e Rupinder indiane del Panjab sono le dieci donne immigrate alle quali ieri, al Palacubo di Pramaggiore, è stata consegnata gratuitamente a ciascuna di loro una bici, con caschetto e lucchetto. É il “premio” per aver partecipato con esito positivo al corso sperimentale “Una bici per tutte”.

IL CORSO

Le donne hanno un’età compresa tra i 23 anni ed i 45 anni. Fino a pochi giorni fa nessuna di loro sapeva andare in bicicletta. Il corso di Pramaggiore, uno dei primi in Italia, era iniziato lo scorso 23 maggio grazie alla collaborazione tra Amvo-Noi Migranti OdV, Croce Rossa Italiana - Comitato di Portogruaro, Asd Cicloturistica Portogruarese, Ediciclo Editore ed il Comune di Pramaggiore. Le donne straniere hanno imparato l’uso della bicicletta nel corso pratico durato nove ore, compresa un’ora di educazione stradale. Con l’apprendimento di come si fa ad andare sulla due ruote sono stati rimossi gli ostacoli che fino a pochi giorni fa avevano portato le immigrate, provenienti da Paesi dove l’uso della bicicletta non è diffuso tra le donne, a muoversi unicamente a piedi con tutte le limitazioni che ciò comporta. Il progetto, collegato ai corsi di lingua italiana che Noi Migranti svolge da anni a Pramaggiore al mattino per permettere la frequenza delle mamme straniere, è un esempio costituito da tanti segmenti di solidarietà attiva: i cittadini che hanno donato le biciclette, i volontari che sono andati a raccoglierle, chi le ha rese efficienti e, infine, le sedici volontarie che hanno assistito ed affiancato le allieve cicliste nelle prime pedalate. Il Comune di Pramaggiore, con il sindaco Fausto Pivetta e la vice sindaco ed assessora Manuela Barbiero, ha messo a disposizione lo spazio del Palacubo come magazzino delle biciclette e come luogo dove imparare a pedalare. Infine, la comandante della Polizia locale ha tenuto la lezione sulle norme del Codice della strada.

LA CONSEGNA

Ieri alla consegna delle bici hanno partecipato alcuni donatori delle due ruote e la presidente della Croce Rossa di Portogruaro Marina Tesolin. «Questa iniziativa - ha commentato Manuela Barbiero - è stata possibile grazie al contributo di tanti». «Visto l’esito positivo della sperimentazione - fanno sapere gli organizzatori - “Una bici per tutte” diventerà un’iniziativa continuativa e strutturata in un progetto dedicato ad Alfonsina Strada, la prima donna italiana a competere nelle corse ciclistiche che 100 anni fa, il 28 maggio 1924, passò per Portogruaro durante la tappa della dodicesima edizione del Giro d’Italia».