Poveglia, l'isola dei fantasmi della laguna veneta: è il luogo più infestato del mondo? La leggenda

Conoscete l'isola veneziana di Poveglia? Si Trova nella Laguna veneta ed è l'isola disabitata ma più infestata al mondo. Attorno ad essa sono nate delle leggende che lasciano tutti a bocca aperta. Chiunque abbia voglia di conoscere dettagli in più sul posto dovrà farlo per la festa di Halloween. Poveglia è un'isola disabitata da molti anni e vietata ai turisti, ma meta di visitatori speciali: cacciatori di fantasmi e amanti del soprannaturale, esploratori urbani che si affascinano all'atmosfera suggestiva che si respira da quelle parti. Dalla fine del ‘700 fino a metà del ‘900 l’isola fu un luogo di quarantena per uomini e merci e l’ultimo rifugio per molti ammalati di peste, che nei secoli prima erano stati costretti a vivere nelle isole Lazzaretto Vecchio e Lazzaretto Nuovo. nel 1500 fu una meta di salvezza, per poi diventare un manicomio.

FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM