VENEZIA - Può anche succedere che uno debba andare a Venezia per lavoro o per studio. E che in un giorno come quello della VeniceMarathon l'unico modo per arrivare a Venezia di mattina sia il treno, per non imbattersi nella chiusura del traffico. Ma può anche succedere che perfino il treno tradisca. Perché trovare un posto in carrozza è un terno al lotto. Trenitalia ha infatti contingentato i posti anche sui regionali. A quanto dicono gli inflessibili bigliettai, è una regola in vigore da 2 anni, dall'emergenza Covid. È facoltà del capotreno quindi lasciare a terra quell'uno in più che non ci sta a bordo. E perfino le emettitrici automatiche bloccano l'acquisto se il treno è pieno. Il paradosso è che invece i biglietti si possono comprare senza limiti nelle tabaccherie delle stazioni, ma sempre col pericolo di essere lasciati a terra.



NESSUNA GARANZIA

Il contingentamento vale per ogni tratta, spiegano nelle biglietterie, ma su Venezia in particolare, perché meta - ovviamente - richiestissima. Quindi, attenzione, perché può capitare che si vada a fare il biglietto e che ci si senta rispondere che non c'è più posto, che bisogna salire sul treno dopo. Con tanti saluti se si ha un appuntamento o un esame.

Trenitalia spiega che «c'è un sistema di vendita a scalare per coprire il 100% dei posti - in piedi e seduti - in cui si tiene conto di una quota dedicata agli abbonati. Il sistema è quello introdotto con il covid».

Che fare allora? Visto che pare troppo complicato programmare carrozze in più nei giorni di maggior afflusso (ma davvero non si può?), l'onere della pianificazione è lasciato al viaggiatore.



LE ALTERNATIVE

Le strade sono due: acquistare il biglietto con anticipo in internet o abbonarsi, perché un abbonato il posto lo trova sempre, magari in piedi ma lo trova. E chi deve partire all'ultimo? Sappia che affronterà l'ignoto. Occhio quindi ai giorni di punta, come Carnevale o eventi come la VeniceMarathon. In questi giorni da bollino rosso Venezia rischia di essere proibita anche per le Ferrovie. L'unico modo (e il più rapido) per venirci è partecipare alla Maratona. Allenatevi. Fa bene. Ps: le foto sono state scattate sul treno per Venezia successivo a quello vietato perché già pieno. Parafrasando il poeta Si sta come d'autunno sui treni i pendolari.