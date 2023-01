VENEZIA - Sembrava che si trattasse della solita boutade e invece, in silenzio, la partita dei posti barca a tempo è andata avanti e sta andando avanti. E, in un arco di tempo non troppo lungo (ormai sbilanciarsi parlando di settimane o mesi è diventato pericoloso) alcune di esse potrebbero essere concluse e rese operative all'ex Rari Nantes alla Ferrovia, in Sacca della Misericordia e agli Alberoni. Lo ha detto l'assessore alla Mobilità Renato Boraso durante una riunione della IV commissione consiliare, presieduta da Deborah Onisto, l'assessore alla Mobilità, Renato Boraso. Su richiesta dei consiglieri fucsia Francesca Rogliani e Aldo Reato, si è fatto il focus sulla situazione darsene e spazi acquei in città e in laguna. Un tema molto sentito, visto che una buona parte dei residenti possiede una barca, piccola o grande che sia.

DARSENE

Il dirigente Alberto Chinellato ha spiegato lo stato dell'arte, specificando che le darsene sono realizzate con l'impiego di pontoni galleggianti simili a quelli utilizzati in tutti i marina, ma anche al Salone nautico dell'Arsenale. Dopo la demolizione dell'antica piscina in canale, alla Rari Nantes (di fronte alla Questura) saranno realizzati 16 posti barca di misure standard 10 per 2.5 metri. Alla Misericordia sarà aggiunta una L con 30 posti e altri 16 posti sono ricavati dalla ristrutturazione della darsena agli Alberoni

«A queste già realizzate - ha spiegato - si aggiungono altre ipotesi progettuali: Burano-Mazzorbo, S. Erasmo Chiesa e Torre Massimiliana, Malamocco, Pellestrina e San Pietro in Volta e Murano Angeli. Queste ipotesi progettuali hanno avuto sviluppo e confronto con Soprintendenza e Provveditorato e hanno portato alla necessità di ridefinizione».

Questo accade perché sulle acque di Venezia hanno competenza molteplici enti i cui pareri favorevoli sono necessari.

LA GESTIONE

«Sulla base di queste opere siamo discutendo di ipotesi di gestione con l'amministrazione comunale - ha spiegato il responsabile della Mobilità lagunare di Avm, Gianluca Cuzzolin - e queste saranno oggetto di delibera di giunta e integrazione del contratto di servizio. Si ragiona su gestire una parte dei posti della Rari Nantes con 30 minuti di sosta gratis per residenti e poi a pagamento da un minimo di 4-6 ore a una giornata, da prenotarsi con il portale già attivo delle darsene o con un'integrazione dell'app Avm, già predisposta. La Misericordia non intendiamo lasciarla a sosta brevissima, ma a 4-6 ore minimo per il diporto di giornata. Lo stesso per gli Alberoni, essendo diporto legato all'uso delle spiagge».

LE RICHIESTE

Numerose le richieste dei consiglieri come quella di Sara Visman (M5S) di poter predisporre un interscambio acqua - auto alla Rari Nantes o al Tronchetto, o Nicola Gervasutti (Lega) di differenziare le tariffe per chi risiede nel Comune e chi viene da altre città oltre a chiedere la possibilità di usare la darsena vicina costruita con fondi Mose. Sui 30 minuti gratis, Margo Gasparinetti ha osservato che sono troppo pochi per i treni e di estendere il tempo gratis almeno a 60 minuti. «Proposte interessanti - ha concluso Boraso - e ne faremo tesoro».