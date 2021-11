MESTRE - Non sono bastati una lettera, una diffida e tre solleciti. Dopo due anni G.C., 74enne pensionata di Zelarino, non ha ancora ricevuto i 500 euro erroneamente addebitatele da Poste Italiane per una assicurazione contro danni e incendi nella propria abitazione.

Assicurazione Poste

«La vicenda ruota attorno alla polizza Poste casa 360 sottoscritta dalla pensionata qualche anno fa - spiegano dall'Adico, l'associazione dei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati