MESTRE Ancora pochi lo sanno ma per evitare le code in posta ora c'è la app, ma c'è anche il sito web e c'è pure WhatsApp. Per risparmiare inutili e snervanti attese davanti agli uffici postali, Poste italiane ha messo a disposizione degli utenti un nuovo sistema che consente l'accesso agli sportelli attraverso la prenotazione on line. Con un semplice click gli utenti possono fissare il giorno e l'ora in cui presentarsi allo sportello per qualsiasi operazione.

MISURE DI SICUREZZA In tempo di Covid si tratta di una modalità di accesso fortemente raccomandata da Posteitaliane che dall'inizio della pandemia non ha mai avuto una fase uno ma ha sempre garantito il servizio senza interruzioni adottando una serie di misure di sicurezza sanitaria quali le barriere in plexiglas allo sportello, la sanificazione continua degli ambienti interni, il distanziamento fisico di almeno un metro e gli ingressi contingentati, misure che nei 127 uffici postali veneziani non sono mai state revocate e che fin qui hanno permesso di scongiurare la diffusione di focolai interni tra i 730 dipendenti. In queste ultime settimane di ripresa dei contagi nulla è cambiato anche sul fronte della consegna domiciliare della posta, salvo che per una novità che ha interessato l'area di Mestre e della terraferma veneziana: dal 2 novembre il servizio di consegna viene garantito anche da 6 nuovi tricicli elettrici, mezzi di trasporto non inquinanti pensati per i centri storici più popolosi, che hanno una potenza di 4 KW che permette una velocità massima di 45 km/h e un'autonomia di 60 km, ciò che consente ai portalettere di recapitare la corrispondenza con una sola ricarica giornaliera. La maggiore stabilità e sicurezza del mezzo a tre ruote ha permesso l'installazione di un baule da 270 litri (contro i 76 dei motocicli tradizionali), una maggiore capienza indispensabile per la consegna della merce ordinata attraverso le piattaforme di e-commerce. Per rispondere alla richiesta proveniente da colossi quali Amazon o Zalando, da gennaio a ottobre di quest'anno nella sola area di Mestre Posteitaliane ha consegnato 151mila pacchi postali, di cui quasi 50mila solo tra marzo e maggio, con un incremento del 70% rispetto allo stesso periodo del 2019. Una crescita, quella del mercato dell'e-commerce, che ha spinto Posteitaliane ad assumere e stabilizzare nuovo personale. «Il nostro business si è molto spostato sull'e-commerce precisa Tiziana Magnini, responsabile gestione operativa area nord est di Poste italiane e il lockdown ne ha accelerato la crescita. Il triciclo elettrico risponde in modo più flessibile a questa esigenza ed è anche un mezzo di trasposto più sicuro per i nostri dipendenti che si occupano della consegna dalla mattina fino alle otto di sera».

© RIPRODUZIONE RISERVATA