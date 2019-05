All'improvviso la strada cede: si crea una voragine di un metro

di Marco Corazza

PORTOGRUARO - All'improvviso, a Portogruaro si crea una voragine di mezzo metro. Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco ieri sera per il cedimento di un tratto di strada lungo via Gardissere, al confine con Concordia Sagittaria. A segnalare l'anomala buca alcuni residente che hanno notato il buco sulla strada. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Portogruaro per appurare cosa fosse accaduto e mettere in sicurezza il tratto di strada. Secondo una prima indagine, lasi sarebbe creata dopo ildi una condotta di un. Con le abbondanti pioggie, l'acqua ha quindi eroso il tratto di terreno sotto alla strada, formando quellae profonda almeno 1. Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia locale che hanno provveduto a chiudere il tratto di strada. Ora si dovrà intervenire per mettere in sicurezza la condotta del canale e chiudere così la voragine.