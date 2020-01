Tir in centro demolisce i palazzi, la testimone: «Credevo fosse un carro armato»

PORTOGRUARO - «Quando mi sono affacciata ho visto uno scempio: ho pensato a un carro armato». Paola Tesolin vive in vicolo Mazzini, pieno centro di Portogruaro, dove l'altra notte un camionista ha provocato ingenti danni col suo tir impazzito. «Mi sono svegliata di soprassalto - spiega ancora scossa - lì per lì non capivo. Sentivo rumori fortissimi, pensavo a un blindato. Ma, non essendo possibile, ho pensato di averlo sognato. Ma poi mi sono resa conto che i rumori erano veri e mi sono affacciata». L'autista - un 45enne polacco - e un collega straniero erano bloccati davanti al portico che porta in via Martiri, troppo basso per passare. «C'è stato un frastuono incredibile - spiega ancora - il camion aveva rotto tutte le antiche fioriere di Palazzo Zani, nonchè le grondaie e continuava a muoversi per liberarsi dalla morsa dei palazzi. Non potevo credere a quello che vedevo. Sono arrivati tre giovani, che hanno chiamato il 112».

«Mancava una manciata di minuti alle 4 - spiega U. M., altro giovane che vive in centro - stavo tornando da una serata con amici. Quando sono passato per via Martiri ho notato i fari di un camion. Non ci credevo. Ho fermato la macchina e con i miei amici ci siamo avvicinati. Erano in due: gli specchietti si erano spezzati e il camionista continuava a suonare le trombe. Erano fuori controllo, stavano addirittura cercando di abbassare il mezzo per sfilare sotto al portico: ma era evidente che quel bestione non poteva passare. Hanno provato ad avanzare, finendo col rompere il cristallo della cabina. Ho subito allertato i carabinieri, arrivati in pochissimo tempo. Nessuno di noi aveva mai visto qualcosa del genere».

LE VERIFICHE

Ieri mattina il Comune ha emesso una sull'accaduto: «Sono già stati attivati controlli da parte del personale dell'Ufficio manutenzione , sulla via, per mettere in sicurezza i pedoni. Oggi (ieri per chi legge, ndr.) poi ci riuniremo per valutare l'informativa predisposta dai tecnici, in accordo con la Soprintendenzaa, per una verifica statica al ponte della Stretta. Il fatto accaduto - probabilmente collegato ad abuso di alcool - conferma tuttavia la necessità e l'impegno di mettere sempre in atto tutti gli accorgimenti necessari e previsti, quali varchi e misure di sorveglianza, per le manifestazioni che si svolgono a Portogruaro, in relazione alle qualie l'amministrazione deve garantire la sicurezza delle persone, nel contrasto ad atti sconsiderati».



