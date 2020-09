Elezioni comunali, Portogruaro: i risultati in diretta Lo spoglio

Elezioni comunali a Portogruaro: i risultati in diretta. La città sceglie il nuovo sindaco. Il comune prevede un secondo turno di ballottaggio (4 e 5 ottobre) nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti. Cinque gli sfidanti, alla ricerca di una conferma la prima cittadina uscente, Maria Teresa Senatore. A darle battaglia Stefano Santandrea, per il Centrosinistra, Florio Favero, sostenuto dalla Lega e da 5 civiche, Ennio Vit, appoggiato da comitati civici e Graziano Padovese.





Maria Teresa Senatore

(Liste collegate)



Lista Senatore



Lista Liberi Insieme



Lista Forza Italia



Lista Fratelli d'Italia





Stefano Santandrea

(Liste collegate)



Lista Articolo Uno



Lista Partito Democratico



Lista Città per l'uomo



Lista per Stefano Santandrea Sindaco



Lista TuttaUnAltraPortogruaro







Florio Favero

(Liste collegate)



Lista Destra Lemene



Lista Lega Liga Veneta



Lista Rambuschi



Lista Forza Portogruaro



Lista Toffolo



Lista Portogruaro Futura





Graziano Padovese

(Liste collegate)



Lista Città del Lemene



Lista 7 Frazioni in Comune





Ennio Vit

(Liste collegate)

Lista Comitati Civici

