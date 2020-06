Ragazzo del pizza express sbanda con lo scooter e sbatte: grave

PORTOGRUARO - Un ragazzo del "pizza express" si è schiantato contro un palo della luce col motorino mentre faceva una consegna: è sbandato ed è caduto in viale Isonzo a Portogruaro. Sul posto Vigili del fuoco e sanitari del 118 che stanno cercando di rianimarlo. Il giovane non è cosciente, lavora per una pizzeria di viale Matteotti a Portogruaro. Ultimo aggiornamento: 21:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA