Si schianta con la moto e vola sull'asfalto: centauro in ospedale

di Marco Corazza

Non si accorge del, con lavola sull'asfalto. È finito in ospedale unche oggi poco dopo le 16 stava percorrendo la Statale 14 a. Giunto in prossimità dell'incrocio semaforico non si è accorto di un furgone, che lo precedeva, stava per svoltare a sinistra. La moto è volata contro il veicolo con il centauro finito sull'asfalto. Subito soccorso dal conducente del mezzo e da un amico che lo seguiva con un altro la moto, il centauro è stato poi trasportato in ambulanza all'ospedale di Portogruaro dove è stato trattenuto in osservazione. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della Radiomobile che stanno vagliando cause e responsabilità.