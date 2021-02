Incidente a Portogruaro oggi. Sbanda con l'auto, infermiera si schianta contro l'albero

PORTOGRUARO - Sbanda con l'auto, infermiera si schianta contro l'albero: è grave. È accaduto questa mattina verso le 7 in viale Udine a Portogruaro. La donna, infermiera di Suzzolins e in servizio all'ospedale di Portogruaro, stava andando al lavoro alla guida di una Citroen C3. Giunta in prossimità del bar Udine, ha perso il controllo dell'auto finendo la corsa contro l'albero. Un botto violento nel quale la malcapitata è rimasta incastrata nell'abitacolo. È stata estratta dai vigili del fuoco e quindi trasferita in Pronto soccorso a Portogruaro dal personale del Suem per essere sottoposta alla diagnostica. Sul luogo dell'incidente i carabinieri che stanno lavorando per fare piena chiarezza sulla causa dello spaventoso schianto.

