Schianto all'incrocio per Vado, con la moto centra l'auto che lo precede: grave il centauro

PORTOGRUARO - Con la moto tampona l'auto che lo precede e vola sull'asfalto: centauro finisce in ospedale. È accaduto questa mattina poco dopo le 11 sulla Statale 14 a Fossalta di Portogruaro. Tutto è al vaglio della Polizia locale del Distretto Veneto est.

Incidente in moto a Portogruaro: cosa è successo Secondo una prima ricostruzione l'uomo in sella alla moto stava percorrendo la Statale per raggiungere Portogruaro. Giunto in prossimità dell'incrocio per Vado si è ritrovato una coda di veicoli davanti per il traffico a senso unico alternato dovuto ai lavori di asfaltatura. Inutile per il centauro cercare di evitare l'impatto. Con la pioggia la moto è volta contro una Ford Fusion condotta da una donna. Il botto è stato impressionante, con la due ruote finita sull'asfalto e l'uomo caduto in malo modo. Immediato l'intervento del 118 che ha portato il motociclista all'ospedale di Portogruaro. Sul posto la Polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico già caotico.