Taglia la strada alla moto: incidente. Scappa lasciando il centauro a terra

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Ha provocato un incidente tra la propria auto e una moto lasciando a terra la persona ferita e fuggendo. È accaduto a Portogruaro dove i carabinieri hanno raggiunto il fuggitivo e lo hanno identificato e denunciato.



L'incidente è avvenuto sulla SS 14 nel comune di Portogruaro. Scattato l'allarme è stato immediato l'intervento dei Carabinieri. Alcuni testimoni hanno riferito che pochi attimi prima una Mercedes aveva fatto inversione tagliando la strada al motociclista che, nulla potendo fare per evitare l'improvviso ostacolo, si era schiantato sull'autovettura rovinando a terra. Grazie a parte del numero di targa visto dai testimoni i militari hanno identificato il proprietario dell'autovettura, un uomo residente in provincia di Pordenone, quindi gli uomini dell'Arma si sono recati presso la sua abitazione dove hanno trovato l'autovettura segnalata, con evidenti ammaccature compatibili con l'incidente.



I militari hanno denunciato l'uomo alla Procura della Repubblica di Pordenone per fuga del conducente in caso di lesioni personali, e omissione di soccorso alle persone ferite. Al proprietario della Mercedes è stata ritirata la patente, mentre l'autovettura è stata sottoposta a sequestro penale.

