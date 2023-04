Portogruaro. Schianto tra auto e scooter, 17enne grave in ospedale

PORTOGRUARO - Schianto tra un'auto e uno scooter nel cuore di Portogruaro, un ragazzino grave in ospedale. È il pesante bilancio di un brutto incidente stradale accaduto ieri in un incrocio con viale Trieste. Si trova ricoverato all'ospedale dell'Angelo di Mestre un diciassettenne di Fossalta di Portogruaro che ieri mattina è rimasto coinvolto nell'incidente stradale mentre, in sella a uno scooter, stava arrivando a Portogruaro.

La dinamica

Tutto è successo poco dopo le 9 all'incrocio tra viale Trieste e via Boito. Il giovane fossaltese stava percorrendo in moto il lungo rettilineo che da Portogruaro porta verso Fossalta, così come la Fiat Stilo condotta da R. C., 76enne pure lui di Fossalta di Portogruaro. All'improvviso l'auto e lo scooter si sono toccati dopo la svolta su via Boito, facendo volare il minore sull'asfalto. Un impatto impressionante, con il ragazzo che è rimasto gravemente ferito nella brutta caduta. Sotto choc ma incolume il conducente dell'auto che ha subito chiesto aiuto. Sul posto sono arrivati prontamente i sanitari del Pronto soccorso cittadino che hanno allertato anche i colleghi dell'elicottero del servizio di emergenza. In una decina di minuti i sanitari del Suem di Treviso hanno raggiunto la piazzola nei pressi dell'ospedale San Tommaso dei Battuti dove il diciassettenne è stato trasferito in ambulanza.

Viste le sue precarie condizioni il medico ha deciso l'immediato trasferimento all'Angelo di Mestre dove è stato accolto nell'area rossa, accompagnato dal papà che nel frattempo aveva raggiunto l'ospedale di Portogruaro. Trattenuto nel reparto diagnostico, i sanitari hanno continuato a monitorare le condizioni del 17enne che ha riportato la frattura del bacino, di un femore mentre lamentava anche l'impossibilità a muovere una mano. Nel pomeriggio il ragazzo è stato operato alla mandibola e, a seguire, ad una gamba.

Intanto sul luogo dell'incidente sono arrivati in forze gli agenti della Polizia locale del Portogruarese diretti da Thomas Poles per le indagini di rito. A loro toccherà fare piena chiarezza sulle cause di uno dei tanti incidenti che si verificano lungo viale Trieste, un tratto nevralgico della viabilità del territorio. Più volte in quella zona a farne le spese sono stati i pedoni investiti dalle auto. Gli agenti della Polizia locale hanno lavorato per un paio d'ore prima di far rimuovere i mezzi e regolare il traffico particolarmente intenso anche ieri mattina in quel tratto di strada, nonostante le scuole fossero chiuse per le festività pasquali.