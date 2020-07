Portogruaro, incendio in una azienda di cereali: a fuoco una pala meccanica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTOGRUARO - Domenica 26 luglio 2020, poco dopo le 6:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Agricoltura aall’interno di un’per l’di una pala meccanica.I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno spento del tutto le fiamme già circoscritte dal personale della squadra di sicurezza dell’azienda. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica, sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.