Fiamme in cabina, il camionista salvo per un soffio

PORTOGRUARO - All'improvviso le fiamme che escono dalla cabina di guida, il camionista si mette in salvo in extremis. Paura nel pomeriggio a Portogruaro per l'incendio di un furgone Iveco eurocargo, carico di capi d'abbigliamento usati, andato completamente distrutto da un rogo. L'incendio è scoppiato verso le 13.30 in viale Pordenone a Portogruaro. Il conducente del mezzo di una ditta di San Donà ha visto che le fiamme che stavano uscendo dal motore. Improvvisamente si è ritrovato con l'incendio in cabina. Subito ha bloccato il camioncino, mettendosi in salvo. Sul posto, in prossimità del pub "Porkin's", sono arrivati i vigili del fuoco di Portogruaro che hanno spento l'incendio. Inevitabili i disagi alla viabilità.