PORTOGRUARO - Doveva essere l’attività che gli avrebbe permesso di lavorare per il periodo invernale: i ladri svaligiano il negozio di ceste natalizie a Portogruaro. Maxi colpo l’altra notte in viale Isonzo, dove i malviventi hanno preso di mira il temporary shop, un negozio che nel periodo natalizio riapre per proporre le ceste natalizie confezionate con maestria da Elisabetta Nonis che, da anni, mette tutta se stessa nell’ attività che riapre anche nel periodo Pasquale.



Da qualche giorno il negozio è stato riaperto con centinaia di ceste pronte per essere vendute in occasione delle festività. Ieri mattina una collaboratrice di Nonis è arrivata per aprire l’attività e ha scoperto la triste realtà. I ladri avevano rubato circa un centinaio di ceste, facendo man bassa di quelle più costose. «Sono scioccata, non riesco neanche a reagire - spiega al Gazzettino Elisabetta, in lacrime -. Ho messo tutta me stessa in questa attività. Sono mesi che mi preparo per proporre le ceste natalizie, in modo che siano le più belle e ricercate. Quando la mia collaboratrice è arrivata ha trovato tutto sottosopra. Mi ha chiamato e sono arrivata in viale Isonzo di corsaa. Ho trovato il negozio saccheggiato». I ladri sono riusciti a entrare da una porta laterale che dà sui garage della piccola palazzina di fatto disabitata. «Hanno scelto le ceste più costose - ribadisce Elisabetta Nonis -, quelle che inevitabilmente sono le più ricercate. Un danno da oltre 10mila euro».



Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini. Al vaglio ci sono le telecamere di sorveglianza del Comune e alcune tracce che gli investigatori hanno raccolto sugli infissi. Non ci sono testimoni, segno che i malviventi hanno lavorato con estrema attenzione per non dare nell’occhio. Non è purtroppo la prima volta che il temporary shop viene preso di mira dai ladri. «Anni fa abbiamo subìto la stessa visita - spiega ancora la commerciante -. Sono assicurata ma questo non ripaga l’impegno e lo sforzo che mettiamo per offrire ai clienti dei prodotti unici». Sul posto è arrivato anche il consigliere comunale Riccardo Rodriquez, amico della Nonis. «Questo furto dimostra che anche nel periodo natalizio accadono questi brutti episodi - spiega Rodriquez -. È un furto che fa doppiamente male». Ieri l’attività è rimasta chiusa, nella speranza che Elisabetta Nonis possa trovare le energie per riaprire.