Portogruaro. Furgone finisce nel canale: grave operaio Foto

Perde il controllo del. L'incidente è accaduto lungo la Statale 14 a Portogruaro, con un uomo che è finito nel profondo canale. È successo verso le 12.40 lungo il tratto compreso tra Lison e Loncon di Annone Veneto.L'uomo, alla guida di un furgone cassonato, stava percorrendo la statale 14 in direzione di Portogruaro. Giunto in prossimità di una idrovora del Consorzio di Bonifica avrebbe perso il controllo, pare per un. Il veicolo è sbandato verso destra, finendo la corsa nel canale. Soccorso dai sanitari è stato trasferito in ambulanza, salvo poi essere soccorso dai colleghi arrivati in elicottero per portarlo in ospedale.