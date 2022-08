Portogruaro, il sindaco leghista Favero si dimette dopo le tensioni di maggioranza

PORTOGURARO - Si è dimesso il sindaco di Portogruaro Florio Favero, dopo le ultime settimane di tensione all’interno della maggioranza con i componenti del gruppo Senatore, l’ex primo cittadino che non ha mai fatto sconti sull’operato dell’attuale amministrazione. Da oggi scattano i 10 giorni di tempo assegnati dalla legge al sindaco per confermare o meno l’abbandono della poltrona di primo cittadino.

A scatenare la crisi di maggioranza è stato il mancato voto del gruppo Senatore alla delibera di assestamento degli equilibri di bilancio arrivata in consiglio comunale un paio di settimane fa.

Le dimissioni dell'assessore

Il 5 agosto si era dimessa l’assessore al Bilancio, Claudia Salvador. Era stata la stessa componente della giunta Favero, in quota alla lista civica Forza Portogruaro, delegata alle “Risorse finanziarie e controllo di gestione”, a confermare di aver firmato la lettera di dimissioni e di averla consegnata nelle mani del sindaco Florio Favero. Salvador non ha voluto commentare questa scelta, definita comunque “difficile”. A pesare non sarebbe stata tanto la bocciatura della delibera sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio da parte del Gruppo Senatore, che non ha mai motivato nel merito il no al provvedimento, quanto piuttosto uno scontro avvenuto proprio in occasione del vertice di maggioranza. Salvador, presente in Municipio come altri assessori, avrebbe abbandonato l’incontro anzitempo, in polemica aperta con il gruppo dell’ex primo cittadino.