Auto si accartoccia contro l'albero a bordo strada e rischia di rovesciarsi

PORTOGRUARO - Incidente nella notte dell'11aprile in località Viola, lungo la SP 42, a Portogruaro. Dopo la mezzanotte. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza Citroen C3 con dei pali telescopici, in quantoed estratto l’automobilista, rimastoL’uomo un 51 di Fossalta di Portogruaro è stato stabilizzato dal personale del Suem 118 e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.