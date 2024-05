Portogruaro, tormentavano i coetanei, presa la banda di bulli: tutti minorenni tranne uno. Ecco cosa gli succederà adesso

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Banda di bulli, tutti minorenni tranne uno: tormentavano i loro coetanei ma sono stati identificati e sanzionati.

Il Commissariato e la Stazione Carabinieri di Portogruaro hanno notificato complessivamente sei misure di prevenzione nei confronti di un maggiorenne e cinque minorenni, emesse dal Questore di Venezia Gaetano Bonaccorso, per episodi di bullismo e soprusi ai danni di coetanei.

I militari hanno notificato un foglio di via obbligatorio dal Comune di Portogruaro per 2 anni nei confronti del maggiorenne, due avvisi orali destinati a minori, in base al "Decreto Caivano", oltre a due divieti di accesso e stazionamento per ragioni di sicurezza in determinati luoghi della durata di un anno, sempre in base al decreto. Il Commissariato ha notificato un avviso orale del Questore nei confronti di un minorenne residente in un comune del sandonatese, resosi responsabile di fatti accertati dalla Polizia Ferroviaria portogruarese.