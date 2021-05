Porto di Venezia: protocollo d'intesa per un nuovo collegamento con le reti europee

VENEZIA - Il Porto di Venezia avrà un nuovo collegamento multimodale con le reti Transeuropee di trasporto, che consentirà di raggiungere l'area portuale di Marghera bypassando il nodo di Mestre. La Giunta regionale ha infatti approvato uno schema di protocollo di intesa con Rfi Spa, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, la concessionaria Cav Spa, Comune e Città Metropolitana di Venezia per un tavolo tecnico per lo studio e la progettazione della nuova infrastruttura. Attorno al Porto di Venezia gravitano, sia su gomma che su ferro, differenti tipologie merceologiche (prodotti siderurgici, energetici, agroalimentari, chimici), che favoriscono la congestione della viabilità cittadina. I volumi si attestano su circa 100 treni alla settimana, mentre il traffico su gomma rappresenta uno dei maggiori problemi per la Tangenziale di Mestre provocando intasamenti sia nelle aree di Mestre che in quelle di Marghera.

«Con questo progetto - afferma la vicepresidente veneta con delega alle infrastrutture, Elisa De Berti - facciamo uscire dal cuore della città il traffico delle merci sfruttando al meglio il grande potenziale del trasporto intermodale e ambientalmente sostenibile. In più, valorizziamo i raccordi ferroviari». Il tavolo tecnico avrà anche il compito di reperire risorse in ambito comunitario per la progettazione e, successivamente, di seguirne l'evoluzione tecnica e le fasi approvative da parte di tutti i soggetti interessati. Rfi, Cav ed Autorità portuale si impegnano a reperire le risorse finanziarie rispettivamente per la progettazione ferroviaria, stradale e delle infrastrutture complementari in ambito portuale.