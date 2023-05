Porto Marghera, capannone di 1500 metri quadri in fiamme. L'incendio divampato in un’azienda galvanica

MESTRE - Capannone di 1500 metri quadri in fiamme a Porto Marghera nella serata di domenica 7 maggio. Sono terminate all'una di questa notte le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco dell’incendio divampato alle 20 di ieri sera all’interno di un’azienda galvanica di via Portenari a Marghera. I pompieri arrivati da Mestre con un’autopompa, l’autoscala e 7 operatori coaudiuvati dal funzionario di guardia, hanno spento le fiamme che hanno riguardato alcuni macchinari e materiale in lavorazione. Successivamente hanno provveduto all’evacuazione dei fumi, che avevano completamente invaso in capannone di circa 1500 metri quadri. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.