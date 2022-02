Tegola Venezia, rottura del tendine per il portiere Lezzerini: stagione finita

Tegola-Lezzerini per un Venezia che non riesce proprio a trovare pace, né un titolare fisso, nel sempre delicato ruolo di portiere. Continua il calvario dello sfortunatissimo estremo difensore Luca Lezzerini, il quale si appresta a finire sotto i ferri per la terza volta negli ultimi dodici mesi, con conseguente serio rischio di aver già concluso la sua prima vera stagione in Serie A.

Da brividi la diagnosi resa nota ieri dal club lagunare, una lesione completa del tendine del retto femorale destro che lunedì prossimo verrà valutata in Finlandia dall'esperto Lasse Lempainen in vista di un intervento chirurgico inevitabile.

Una vera disdetta per il non ancora 27enne romano, costretto ad alzare bandiera bianca dopo quattro gare di fila disputate dal 1', contro Empoli e Inter per l'assenza di Sergio Romero (positivo al Covid), contro Napoli e Torino invece per dichiarata scelta tecnica di Paolo Zanetti a ribaltare la gerarchia che vedeva nell'argentino il numero uno indiscusso tra i pali arancioneroverdi.

VIA CRUCIS

Una promozione sul campo che Lezzerini stava iniziando a ripagare, ma proprio nella vittoriosa trasferta di sabato sotto la Mole ecco l'ennesimo crack: al 78' non era passato inosservato il suo zoppicare subito dopo aver rinviato un calcio di punizione dal limite della propria area, guarda caso la ripresa del gioco dal terzo e ultimo slot di sostituzioni sfruttato da Zanetti.

Passato qualche istante, durante un'azione di giropalla granata interrotta da un fallo di Crnigoj a centrocampo, Lezze si è seduto a terra tenendosi la gamba destra, prontamente fasciata dai sanitari lagunari giusto per consentirgli di resistere negli ultimi 10' (lasciando le rimesse dal fondo a Caldara e giocando in pratica solo col sinistro) poi saliti a 24' per via del maxi recupero.

Sbarcato in laguna nell'estate 2019, l'ex fiorentino ha giocato da intoccabile i due precedenti campionati di Serie B concludendo con tre mesi di anticipo quello dello scorso anno per la rottura del legamento crociato del ginocchio, il 7 febbraio 2021 a Frosinone.

Stagione finita e promozione in A festeggiata in tribuna, con gradi lasciati a Niki Mäenpää pescato a marzo dal Venezia in tutta fretta.

Titolare a Napoli alla prima in Serie A, il 37enne finlandese è finito ai box per problemi alla schiena, accusati però dopo appena una partita e mezza dallo stesso Lezzerini, obbligato lo scorso 15 ottobre a sottoporsi ad un intervento mini invasivo e di nucleoplastica discale percutanea in discopatia lombare.

CORSA AI RIPARI

L'aveva già effettuata nuovamente la dirigenza arancioneroverde, firmando tre giorni prima un Romero svincolato dal Manchester United. Come ultimo baluardo l'ex vicecampione del mondo 2016 ha convinto davvero solo a sprazzi, alternando tante parate (59 in 13 presenze) a un cospicuo numero di gol subiti (25 su 43 totali) con più di qualche scelta rivelatasi poco efficace o quantomeno rivedibile.

Scalzato da Lezzerini negli ultimi 180', ora il quasi 35enne ex Sampdoria potrà provare a riscattarsi in pieno (ieri l'esito negativo del tampone gli ha consentito di riaggregarsi al gruppo, dopo essersi recato in permesso in Argentina per motivi di famiglia) con Mäenpää reinserito stabilmente nella lista senior come vice, mentre il classe 2002 Filippo Neri (schierato dalla Primavera nelle recenti vittorie di fila con Entella e Brescia senza subire reti) e il '98 Bruno Bertinato si alterneranno come terzi.

«San Siro è quello stadio che ogni bambino, che comincia a giocare a calcio, sogna. Lo vedi in tivù, vedi grandi campioni giocarci e ti sembra così lontano dalla realtà. Sabato ho realizzato questo sogno» l'emozione che Lezzerini aveva affidato a Instagram dopo aver sfidato l'Inter al Meazza il 22 gennaio.

Ora suo malgrado il portiere col 12 sulle spalle sarà costretto a ricominciare di nuovo da zero o quasi, forte però della fiducia che la società gli aveva già dimostrando a novembre prolungando fino al 2024 il suo contratto.