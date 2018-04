Portavalori carico di soldi si schianta contro un palo: vigilante resta ferito

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTOGRUARO - Non si sono accorti del palo in mezzo al supermercatodi Portogruaro: il portavolari della ditta "Battistoli" si schianta, ferito un vigilante. E' finita inuna delle gche oggi verso le 14 rimaste coinvolte nel singolare incidente. Il mezzo, carico di denaro, era arrivato nel parcheggio del supermarket di viale Trieste per prelevare il contante del supermarket Cadoro. Il conducente ha urtato violentemente undello stesso parcheggio.Nel botto il palo si è inclinato, il vigilante all'interno del mezzo è rimasto ferito al naso e una ruota del furgone si è staccata. Sul posto sono arrivati icon i sanitari dele gli agenti del