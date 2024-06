VENEZIA - Toni prepotenti, quasi minacciosi. Attendono i turisti ai piedi del ponte degli Scalzi per "aiutarli" a trasportare le valigie. Un aiuto quasi imposto, spesso rifiutato dai turisti che si allarmano. Seguono tensioni, litigi. É tornato il fenomeno dei "facchini" improvvisati, che in questi giorni stazionano ai piedi del ponte degli Scalzi. Un gruppetto di uomini, anche con qualche ragazzino al seguito. Stranieri probabilmente calati a Venezia per fare qualche guadagno facile sul turismo. Le segnalazioni dei cittadini raccontano di un litigio scoppiato l'altro giorno, tra un paio di questi pseudo facchini, che volevano aiutare delle turiste con una carrozzina, e un veneziano che prima ha messo in guardia le turiste e poi ha fatto allontanare gli uomini. Anche ieri il gruppetto era al lavoro: individuava i turisti con i trolley più pesanti per poi offrire il proprio aiuto per il trasporto del carico oltre il ponte, molti rifiutavano, altri accettavano e pagavano il compenso richiesto. Proprio il compenso elevato, in passato, era stato all'origine di forti tensioni, che avevano richiesto anche l'intervento delle forze dell'ordine.

I PRECEDENTI

Il fenomeno dei facchini improvvisati, infatti, non è affatto nuovo. Per anni, sul ponte di Calatrava, avevano imperversato i cosiddetti barbanera. Il gruppo aveva infastidito anche i portabagagli, c'erano state tensioni. Ma le vittime erano soprattutto i turisti, a cui venivano di fatto strappate le valigie di mano, e si ritrovano poi costretti a versare l'importo richiesto per rientrarne in possesso. A più riprese erano state allertate le forze dell'ordine. Al loro arrivo, normalmente gli pseudo facchini si dileguavano. C'erano stato anche un processo, conclusosi una decina di anni fa, con una pena sospesa inflitta a due rumeni. Il reato contestato inizialmente era stato quello di estorsione, difficile poi da dimostrare, anche in mancanza di testimoni (i turisti ripartono e non tornano certo per testimoniare in un'aula di tribunale). Alla fine la condanna era arrivata per il meno grave esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Cronache ordinarie di degrado turistico. Il periodo del Covid aveva ovviamente azzerato il fenomeno. Ora, con la città nuovamente piena di visitatori, sono tornati anche questi facchini improvvisati.