Dopo i post "razzisti" altri guai giudiziari per la prof. Pontini

di Gianluca Amadori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Altra disavventura giudiziaria per Fiorenza Pontini, l’insegnante che, nell’estate del 2016, finì nell’occhio del ciclone per una serie di frasi pubblicate sul suo profilo Facebook, per le quali i prossimo settembre sarà processata per istigazione all’odio razziale. Ieri mattina la docente è stata giudicata e condannata dal giudice penale di Venezia, Stefano Manduzio, ad un mese di reclusione - pena convertita in 7500 euro di multa - per oltraggio a pubblico ufficiale, in relazione...