Pontili usati come ormeggi. È allarme per i traghetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Ildeldelle gondole a Ca' Rezzonico, chiuso da anni, ma usato malamente come, ormai perde i pezzi. Una delle due balaustre si è completamente staccata ed è crollata in acqua. L'altro giorno pezzi della struttura in legno, con tanto di brandelli dei nastri bianchi e rossi messi a suo tempo, galleggiavano bellamente a fianco del vicino pontile dell'. Unanche per la navigazione nel trafficato Canal Grande. Problema annoso, questo della manutenzione dei ponti dei traghetti delle gondole, che spetta ancora al Comune. In base ad una convenzione del 2012 tra Ca' Farsetti e pope,