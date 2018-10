Allarme sul Tagliamento, un pilone sotto esame: «Il ponte si muove»

di Marco Corazza

Dopo le verifiche dei funzionari dei due Comandi dei Vigili del fuoco di Udine e Venezia e dei tecnici Anas, gli esperti hanno stabilito che non c'è pericolo immediato, non ci sono problemi statici sul ponte del Tagliamento. I tecnici hanno però trovato un giunto, a circa metà del ponte, che va sostituito perchè oramai logoro.



Le verifiche sono terminate verso le 17.30, dopo circa 5 ore di accertamenti sul manufatto, che hanno impegnato le squadre sia a terra che in acqua. I Pompieri hanno infatti raggiunto il pilone centrale del ponte con una imbarcazione per svolgere le verifiche opportune.

VENEZIA - Allarme perdeltra Veneto e Friuli Venezia Giulia:in corso le verifiche dei Vigili del fuoco. Due squadre stanno operando tra Latisana e San Michele al Tagliamento a seguito delle diversegiunte in questi giorni.La chiamata di intervento è arrivata al 115 verso mezzogiorno di oggi, 9 ottobre 2018, dalla Polizia locale di Latisana che lamentava unoche collega le due regioni lungo la Statale 14. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco di Udine e Venezia con le rispettive squadre di Latisana e Portogruaro. Intervento anche di due funzionari dei vigili del fuoco di Venezia e Udine e di due tecnici Anas.Negli ultimi giorni più di qualcuno ha segnalato uno strano movimento al passaggio sul ponte. Secondo alcune indiscrezioni il problema potrebbe derivare dal. Al momento non è stata presa alcuna decisione. Sul posto stanno anche gli agenti del Distretto di Polizia locale Veneto est.