Ponte sul Livenza, mercoledì notte il varo: la statale sarà chiusa, traffico deviato

VENEZIA - Nella notte di mercoledì 26 luglio è stato programmato il varo del ponte sul fiume Livenza (km 49,037) sulla strada statale 14 “della Venezia Giulia” tra Torre di Mosto e San Stino di Livenza, nel territorio della Città Metropolitana di Venezia. Per consentire le operazioni è necessaria la chiusura temporanea al traffico in prossimità del ponte, per un tratto di 300 metri, nella fascia oraria compresa tra 22 e le 6 del mattino successivo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità alternativa, costituita dalle strade provinciali 54 e 67, come da indicazioni in loco.