Terza corsia: aperto al traffico il nuovo ponte sul fiume Tagliamento

TRIESTE - Sono durate 17 ore di lavoro e hanno richiesto particolare impegno - dal punto di vista del coordinamento di più squadre di persone - i lavori programmati nel tratto autostradale Portogruaro-Latisana, chiuso al traffico per consentire, tra l'altro, la rifinitura del secondo viadotto sul fiume Tagliamento, inaugurato stamani dal presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga e dal presidente di Autovie Venete Maurizio Castagna (affiancati dall'assessore ai trasporti Graziano Pizzimenti, dal vicepresidente della Concessionaria Tiziano Bembo, dai rappresentanti del Consorzio Tiliaventum formato dalla Rizzani De Eccher e dalla Pizzarotti, nonché del vice sindaco del Comune di Ronchis Valentina Maurizio).



«Riuscire a inaugurare un'opera come questa con un anno di anticipo - ha detto il presidente Fedriga - è un grande risultato per il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, del quale dobbiamo essere orgogliosi. In genere in Italia succede che le grandi infrastrutture vengono ultimate con qualche anno di ritardo, quindi auspico che quanto realizzato nella nostra regione possa servire da esempio a livello nazionale per dimostrare che le opere pubbliche si posso fare bene e anche rapidamente». Arteria fondamentale per la mobilità di tutto il traffico del Nordest, la A4 Venezia Trieste è percorsa ogni anno da quasi 50 milioni di veicoli, un terzo dei quali pesanti. «Con il completamento della terza corsia - ha sottolineato il presidente di Autovie Maurizio Castagna - il traffico sarà più fluido e scorrevole, si ridurranno le code e i rallentamenti e viaggiare risulterà sicuramente più confortevole sia per le merci sia per le persone».



Realizzato a tempo di record, il ponte è composto da due viadotti, ognuno lungo 1.520 metri e con una larghezza di 20 metri e 30 centimetri in grado di ospitare tre corsie, corsia di emergenza e uno stradello di servizio per i mezzi di emergenza; è inoltre predisposto a un futuro allargamento a 4 corsie. «Il nuovo viadotto - ha aggiunto l'assessore a Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti - ha una grande valenza anche per la difesa del territorio, perché - a differenza di quella vecchia - è in grado di reggere eventi atmosferici molto forti senza creare criticità». Entro i primi mesi del 2020, saranno conclusi i lavori del terzo lotto (Alvisopoli-Gonars) e quelli del primo sub lotto del quarto (Gonars-nodo di Palmanova), sarà poi ultimato il restyling del bivio di intersezione tra la A23 e la A4. Nel 2021 sarà ultimato anche il primo sub lotto del secondo lotto (Alvisopoli-nodo di Portogruaro), che coinvolge i Comuni di Portogruaro, Teglio Veneto e Fossalta di Portogruaro

