Andrea Bocelli canta un Inno d'Italia da brividi per l'inaugurazione del "nuovo" Ponte di Rialto Video

VENEZIA - Inaugurazione in grande stile per il Ponte di Rialto restaurato, questa mattina, 7 settembre 2021. Una manifestazione toccante con Andrea Bocelli che ha cantato l'Inno d'Italia e Nessun dorma, la bella attrice Cristiana Capotondi a far da madrina e presentatrice oltre a Renzo Rosso, l'imprenditore veneto di Diesel che ha finanziato l'opera. Molte le personalità del mondo istituzionale tra le quali il ministro al turismo Massimo Garavaglia, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il patriarca Francesco Moraglia.