Ponte dell'Accademia chiuso per restauri, ora si cambia giro

di Michele Fullin

VENEZIA - Ieri è stato l'ultimo giorno di normale percorribilità del, da ottobre oggetto di unradicale, i cui lavori finora non hanno arrecato nessun disturbo alla circolazioni, perché effettuati all'estero e nella parte sottostante tramite un complesso gioco di ponteggi. Oggi, però, si cambia e la rampa sarà chiusa al passaggio per essere smontata a partire dalle 9 di oggi, mentre si potrà passare ugualmente, ma su passerelle esterne, che avranno la stessa alzata dei vecchi gradini, per comodità di chi passa. In questo modo, si consentirà la prosecuzione dei lavori nella parte superiore del ponte, con la rimozione della pavimentazione, dei gradini e dei parapetti, gravemente danneggiati dal tempo e dall'esposizione agli elementi.