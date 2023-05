Sterpaglie in fiamme, densa nube in via Ca' Marcello

MESTRE Una fitta nube di fumo ha invaso, domenica sera, la zona finale di via Ca' Marcello. A provocare il tutto è stato un incendio di sterpaglie, lungo almeno una decina di metri, che si è sviluppato anche per la presenza di "piumini" che in queste settimane caratterizzano soprattutto i bordi di diverse strade cittadine.

I primi ad intervenire, dopo dopo le 22, sono stati i militari della Guardia di fiannza e poco più tardi sono arriati i Vigili del fuoco che hanno definitivamente spento le fiamme delle sterpaglie.