Poliziotti inseguono barca "pirata" in acqua, a piedi, poi su uno scooter di passaggio

VENEZIA - Scene da film d'azione, nel pomeriggio di ieri, al Lido di Venezia, con i poliziotti che inseguono una barca prima in acqua, poi a piedi e in sella a uno scooter di passaggio, per fermare due persone che non si erano fermate a un posto di blocco. L'episodio è avvenuto nel corso dei controlli della nuova Squadra controllo Acque Interne della Questura lagunare, dotata di acquascooter per vigilare sul traffico acqueo. A un posto di controllo presso il Lido il natante, che sfrecciava ad alta velocità con due passeggeri a bordo, all'intimazione dell'alt ha cercato di sfuggire infilandosi in un rio interno.



Gli agenti, vista l'impossibilità di transitare sotto i ponti a causa dell'alta marea, hanno proseguito l'inseguimento prima a piedi e poi salendo in sella a uno scooter di passaggio, finché non sono riusciti a bloccare i due, anche grazie all'aiuto di una pattuglia del Commissariato di San Marco. Oltre alle multe per velocità, moto ondoso e per rifiuto dell'accertamento all'alcool-test, il conducente è stato denunciato per non aver ottemperato all'alt della Polizia, mentre il passeggero è stato denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale. A entrambi, infine, è stata contestata la sanzione Covid poiché erano privi di mascherina. Tra il Canale della Giudecca e la zona del Lido ieri sono state fermate e controllate quattro imbarcazioni, con sanzioni per moto ondoso, eccesso di velocità, guida da parte di minore senza patente, per un totale di circa 7.000 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA