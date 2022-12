Venezia, la polizia apre un mini commissariato a San Marco

VENEZIA - San Marco è la piazza più amata e famosa al mondo. Estremamente bella quanto fragile, necessita continuamente di protezione. Anche per questo motivo, quindi, il questore Maurizio Masciopinto ha deciso di aprire proprio qui una sorta di mini commissariato, per dare ai cittadini la possibilità di aver un pronto intervento e aiuto in caso di emergenza. Martedì sera, quindi, Masciopinto ha voluto brindare con i colleghi ed i vertici della questura per gli auguri di buone feste in quella che sarà la sede di quello che è stato definito il nuovo ufficio di Polizia 2.0.



Per l'occasione sulle vetrate dei locali che nel prossimo futuro ospiteranno il nuovo presidio di polizia sono state affisse delle vetrofanie raffiguranti alcune immagini operative prese dal nuovo calendario della polizia di Stato.



UFFICIO INNOVATIVO

L'ufficio di polizia 2.0, fortemente voluto dal questore, nascerà con l'intento di promuovere un nuovo modello di Polizia di prossimità: sarà dotato di tutte le innovazioni in materia tecnologica, prevedendo un apposito front office per la gestione delle pratiche per l'utenza e dispositivi di sistema voce automatizzati che consentiranno agli utenti di gestire con facilità ed autonomia gran parte delle istanze che vengono solitamente presentate negli uffici della questura. Sarà possibile richiedere documenti, dunque, ma anche sporgere denunce.

Il moderno Ufficio di Polizia, il cui progetto sarà realizzato con la messa a frutto di idee nate dall'esperienza e dalla conoscenza di aziende altamente specializzate nel settore tecnologico, punterà ad offrire un servizio di vicinanza verso tutti, cittadini e turisti, che giornalmente affollano la città, con l'obiettivo di divenire un nuovo punto di riferimento.



I PRECEDENTI

Ma di sicuro un presidio di polizia così immerso nel cuore della città avrà anche la funzione di scoraggiare i criminali che, negli ultimi anni, non hanno fatto mancare i loro colpi di scena anche in un punto così sorvegliato come Piazza San Marco.

Il 3 gennaio 2018, per esempio, era andato in scena un furto di gioielli a una mostra a Palazzo Ducale per un bottino di 3 milioni di euro. Il 17 marzo 2017, invece, la tentata rapina con i fumogeni alla Gioielleria Rocca 1794, ex Missiaglia, che non aveva avuto un buon esito solo grazie alla reazione dei dipendenti. Nel 2005, invece, nel mirino dei rapinatori era finita un'altra gioelleria della piazza, Tokatzian. In tutti e tre gli episodi, è bene ricordarlo, i colpevoli sono stati individuati e catturati. Commettere reati e farla franca qui è piuttosto difficile: le telecamere ad altissima definizione sono ovunque, e prima o poi chi prova a fare il furbo finisce comunque nella rete delle forze dell'ordine.

Il presidio di polizia in piazza (che comunque ha sempre un servizio di vigilanza continuo anche della polizia locale) potrebbe essere un deterrente in più per evitare che i crimini vengano proprio commessi.