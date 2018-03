Polizia stradale a rischio: â€‹Portogruaro nella black list

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTOGRUARO - A rischio le pattuglie della Polizia stradale nella Città metropolitana di Venezia. A lanciare l’allarme è l’assessore comunale di Concordia Sagittaria, Simone Ferron, che chiede alle istituzioni di farsi da portavoce con il prossimo Governo per salvare la specialità della Polizia di Stato. «Proprio nella ex provincia di Venezia è stato aperto il primo distaccamento in Italia della specialità, che è quello di Portogruaro - spiega Ferron - Da allora tutto è cambiato, tanto che il territorio sarà il primo a essere privo del pattugliamento sulle strade ordinarie».Nella Città metropolitana sono tre gli uffici di Polizia stradale: Mestre, San Donà e Portogruaro. Proprio quest’ultimo è stato inserito nella “black list” degli uffici da chiudere.