di Davide De Bortoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN DONÀ - Stipendio da circa 140mila euro per la nuova “specialista della comunicazione istituzionale” del Comune, l’opposizione insorge. Si tratta di, 43 anni ex portavoce del Pd di San Donà che dal 1° dicembre sarà assunta nell’ufficio di segreteria del sindaco come collaboratrice a tempo determinato. Uno stipendio che ha scatenato l’indignazione della minoranza che, con diverse sfumature, contesta di non comprendere l’entità della spesa e l’utilità per la comunità.