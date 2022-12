Gli autisti riescono a risparmiare sul gasolio, l'azienda regala 500 euro a Natale

FIESSO D’ARTICO (VENEZIA) - «La crisi, l’inflazione, il caro bollette, una vera e propria morsa stretta al collo degli imprenditori, ma soprattutto dei lavoratori. Abbiamo perciò deciso di riconoscere un bonus di 500 euro a tutti i dipendenti». A dirlo è Roberto Poletto, presidente della Poletto Girmo Group, gruppo che si occupa di logistica e trasporti, con sede principale a Fiesso d’Artico e una seconda a Padova (65 dipendenti, di cui 55 a Fiesso, 10 a Padova).





«Abbiamo visto come il personale sia stato molto attento nel contenere i costi dell’azienda, ie quant’altro e abbiamo pensato che meritassero da parte nostra un pensiero speciale, per venire un po’ incontro alle loro difficoltà economiche – prosegue Poletto - Eravamo molto preoccupati all’inizio del 2021 e 2022 per il caro-gasolio, abbiamo dovuto contenere i viaggi degli automezzi, ma da parte loro gli autisti hanno cercato di non “spingere sul pedale” per non consumare troppo carburante e insieme stiamo superando la crisi. E’ giusto riconoscere nei momenti di difficoltà l’impegno, e fare uno sforzo per venire incontro a chi lavora con noi da moltissimi anni». La proposta è arrivata proprio dal presidente e il cda l’ha accolta subito con favore. «Abbiamo dato delle tessere dae di prima necessità, ringraziandoli per il lavoro profuso e la disponibilità a venire incontro alle esigenze dell’azienda che ha avuto un anno difficile». Era stato considerato anche l’aiuto per le bollette, «ma era più complesso, bisognava fare un’auto-dichiarazione e allegare le bollette. Sono aumenti che comunque tutti hanno avuto di sicuro, perciò abbiamo fatto la scelta burocraticamente più rapida».