Stabile, Balasso "spara" contro la Lega, Beltotto: «Siamo aggrediti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A pensarci bene sembra una bella commedia. Botte da orbi, colpi di fioretto e neanche tanti sorrisini sulle labbra. Ma per il momento manca il classico finale ad effetto. Si vedrà. In realtà siamo alle baruffe (e neanche tanto chiozzotte). Così, dopo il caso di Marcello Veneziani, intellettuale di destra, one-man-show di "1919", lo spettacolo che ha aperto la stagione al Teatro Verdi di Padova, mal digerito da un gruppone di artisti, in maggioranza orientati a sinistra, che ha scritto alla direzione...